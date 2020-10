Prima l’incidente di Fabio Di Giannantonio nelle FP1, adesso quello di Luca Marini nelle FP2 del GP di Francia di Moto2.

Il pilota dello Sky Racing Team VR46 è stato sbalzato dalla sua moto dopo aver perso il controllo, sbattendo violentemente la testa contro l’asfalto. Un crash pericolosissimo, che ha spinto i medici della Clinica Mobile a spedire Marini in ospedale, con l’obiettivo di effettuare una TAC. Potrebbe esserci una microfrattura al malleolo, ma si aspettano i risultati degli esami svolti in ospedale. Preoccupatissimo Valentino Rossi, accorso immediatamente vicino al fratello per stargli accanto in questo momento.