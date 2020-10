La prima sessione di prove libere del GP di Francia per le tre classi del Motomondiale è stata davvero insidiosa, la pioggia ha reso l’asfalto viscido giocando un brutto scherzo ai piloti, la maggior parte finiti nella ghiaia in seguito a numerose scivolate.

Tra questi anche Fabio Di Giannantonio, protagonista di un violento highside che gli ha procurato una pesante distorsione alla caviglia sinistra. Il pilota è stato portato in ospedale per sottoporsi a una TAC che escluda eventuali fratture.

Horrible highside for @FabioDiggia21! 😮

Another one ends up in the gravel at Turn 14! 🥺#Moto2 | #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/HrIJLX65ku

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 9, 2020