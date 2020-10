La Calabria questa mattina si è svegliata con una notizia terribile, la morte della governatrice Jole Santelli, trovata senza vita da un suo collaboratore alle prime luci dell’alba.

Una notizie terribile, che il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha commentato con profonda commozione: “ho sentito Jole ieri, mi ha detto che non stava molto bene, perché non aveva voce. Allora ci siamo sentiti con messaggi e mi aveva invitato per martedì, all’Auditorium di Roma, per la presentazione del ‘corto’ del regista Muccino sulla Calabria a cui teneva molto: davvero bellissimo, che io avevo visto in anteprima. Fino alla fine Jole ha pensato a promuovere la sua terra. Sono profondamente addolorato e dispiaciuto, è come se venisse a mancare una parte di me. E’ l’esempio di donna sempre impegnata nelle istituzioni, perché ci credeva e fino a quando non è stata eletta presidente della Regione mi ha dato una mano come vicesindaco di Cosenza. Per la sua città non si è mai risparmiata. Amava la sua terra, ora dichiarerà lutto cittadino per la giornata di domani”