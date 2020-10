La preoccupazione sembra essersi attenuata, ma nei minuti successivi all’incidente di Luca Marini, Valentino Rossi non ha nascosto la sua apprensione per le condizioni del fratello. Il Dottore si è precipitato subito in Clinica Mobile, per poi accompagnare Luca in ospedale per la TAC. Durante l’attesa, il pilota della Yamaha si è lasciato scappare un commento colorito che è stato pescato dalle telecamere, una frase emblematica dello stato d’animo di Valentino Rossi: “ma che cazzo di gomme usano in Moto2?”. Chiaro il riferimento agli pneumatici Dunlop usati nella middle class.