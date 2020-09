“Mi dispiace, spero non sia nulla di grave. Ne sapremo di più domani. All’inizio era molto preoccupato, ora è un po’ più sereno perché non sente molto dolore“. Roberto Mancini ha provato a rassicurare così i tifosi dell’Italia, in particolare quelli di fede romanista, sulle condizioni di Nicolò Zaniolo, uscito per infortunio nel primo tempo di Olanda-Italia. Si teme una nuova lesione del crociato per il centrocampista giallorosso, ma solo gli esami di domani daranno la corretta entità del problema.

Mancini, ai microfoni di Rai Sport, si è poi concentrato sulla partita vinta dall’Italia per 0-1: “solo alla fine è mancato qualcosa perché eravamo stanchi, ma meritavamo almeno di far un altro gol. Sono soddisfatto per la mentalità e la prestazione contro l’Olanda. Una grande partita, i ragazzi hanno giocato benissimo e sono stati straordinari“.