A terra durante un contrasto di gioco con van de Beek all’apparenza nemmeno così grave. La smorfia di dolore sul volto di Nicolò Zaniolo, costretto ad uscire a metà del primo tempo di Olanda-Italia, però ha fatto scattare subito l’allarme. Problema al ginocchio, ‘fortunatamente’ l’altro rispetto a quello operato nei mesi scorsi, ma l’entità dell’infortunio potrebbe essere simile: si teme infatti una lesione del crociato che, speriamo, non venga evidenziata dagli esami delle prossime ore. Il medico della Nazionale Andrea Ferretti si è espresso così in merito a quanto accaduto: “si tratta di una distorsione di una certa importanza, aspettiamo domani la diagnosi definitiva. Il ragazzo era preoccupato come lo siamo noi“.