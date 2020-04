Nei giorni scorsi Carmelo Anthony ha parlato del draft 2006 nel quale davanti al suo nome è comparso quello di Darko Milicic. “Se i Pistons avessero scelto me avremmo vinto almeno due titoli”, le parole di Melo, alle quali sono seguite altre dichiarazioni non proprio sulla stessa lunghezza d’onda, come quelle del centro di Detroit dell’epoca Ben Wallace.

“In tutta onestà, penso che se avessimo scelto Carmelo non avremmo mai vinto un titolo. Melo avrebbe voluto giocare immediatamente, avere minuti: così potenzialmente avrebbe potuto distruggere la chimica della nostra squadra“. Una discreta staffilata da parte di Wallace, che però può avere un senso dato che Milicic non ha mai inciso sulla squadra, mentre Anthony avrebbe cambiato le gerarchie: in meglio o in peggio?

