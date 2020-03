Come noto, Roger Federer ha deciso di operarsi al ginocchio saltando una bella fetta di stagione, tornando abile ed arruolabile soltanto per la fase sull’erba che porterà al torneo di Wimbledon. Tale scelta di finire sotto i ferri, dovrebbe portare ad una cospicua perdita di punti in classifica ATP per Federer, dati i risultati sul cemento americano dello scorso anno.

Tali tornei però potrebbero non giocarsi a causa dell’allarme Coronavirus. Il primo, Indian Wells, è già stato annullato ufficialmente e tale decisione potrebbe essere estesa anche al Master 1000 di Miami. Le classifiche in tutto ciò potrebbero essere congelate, una situazione limite che porterebbe Federer a non perdere punti nella classifica ATP nonostante la sua assenza dal tour per l’operazione. Dunque si può dire che Roger abbia scelto il momento giusto per assentarsi, anche se di certo avrebbe fatto a meno dell’allarme Coronavirus che sta incutendo paura in tutto il mondo.

