Sono ore di apprensione per Cristiano Ronaldo, l’attaccante della Juventus infatti è volato oggi in Portogallo per stare vicino alla propria mamma, ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Funchal in seguito ad un sospetto ictus cerebrale.

CR7 ha lasciato Torino in fretta e furia raggiungendo la propria città con il suo aereo privato, per accertarsi di persona delle condizioni di mamma Dolores, la cui evoluzione clinica verrà monitorata tramite nuovi esami per almeno 12 ore. L’assenza di Ronaldo all’allenamento di oggi mette a rischio la sua presenza domani nel match tra Juventus e Milan, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

