Giornata complicata per Cristiano Ronaldo che, questa mattina, è stato raggiunto dalla notizia di un malore avvertito dalla madre.

Secondo quanto riferito dai media portoghesi, la signora Dolores Aveiro pare sia stata ricoverata presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Dr Nelio Mendoça di Funchal per un sospetto ictus cerebrale. Al momento sulle condizioni della donna vige il massimo riserbo, ma secondo il Journal di Madeira pare che sia ‘stabile’ e ‘cosciente’ e presto sarà sottoposta a nuovi esami. La famiglia di Cristiano Ronaldo, che dovrebbe scendere in campo domani in Coppa Italia contro il Milan, ha chiesto il massimo riserbo per non turbare la convalescenza della signora Dolores.

