Non solo Ezequiel Garay, sono ben cinque in totale i calciatori del Valencia risultati positivi al Coronavirus. Oltre all’argentino, assente nel match di Champions contro l’Atalanta, sono risultati contagiati anche Mangala, Gayà, Camarasa e Juan Aliaga.

Questa la nota del club spagnolo: ‘Valencia CF riferisce che sono stati riscontrati cinque casi specifici di coronavirus COVID-19 di tecnici e giocatori della prima squadra. Tutti sono nelle loro case in buona salute e con misure di isolamento. A margine delle informazioni che fornirà nelle prossime ore, il Club ribadisce il proprio sostegno alle autorità sanitarie nella campagna di sensibilizzazione sociale affinché l’intera popolazione rimanga a casa e continui con tutte le misure igieniche e di prevenzione già pubblicato. Allo stesso modo, Valencia CF rafforza la fiducia nel nostro sistema sanitario e nelle raccomandazioni del Ministero della Salute per quei lievi casi di infezione da coronavirus che si trovano in isolamento domestico’.

