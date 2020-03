Non si placano le polemiche in Spagna: Fernando Alonso risponde a Del Bosque dopo la frecciatina dell’ex ct iberico. L’ex pilota di F1 aveva puntato il dito contro il governo che, a suo avviso, non stava reagendo nel modo giusto all’emergenza Coronavirus arrivata anche in terra spagnola.

Adesso, sui social è arrivata di Alonso a Del Bosque: “l‘ho fatto con l’intenzione di rendere le persone consapevoli di restare a casa. Che nessuno si preoccupi, non sarò più interessato a commentare. Inoltre, sono felice di sapere che lo diciamo tutti adesso ed è l’unica cosa che conta per me. #yomequedoencasa”, ha scritto lo spagnolo su Instagram.

