Il BMW Intelligent Personal Assistant è un assistente vocale che si attiva con la frase “Ciao BMW” ed è un vero professionista BMW a bordo. È, infatti, in grado di spiegare ogni sorta di funzione della vettura con supporti multimediali della guida di bordo digitale.

Ciao BMW, come funziona l’Assistente alla retromarcia?

Il Reversing Assistant è un ulteriore, piccolo, progresso verso la guida automatizzata. Questa funzione, introdotta con la nuova BMW X5 e disponibile sui modelli successivi con sistema operativo 7.0 e optional Parking Assistant, offre assistenza al guidatore per uscire da un parcheggio o per muoversi in retromarcia in un ambiante ristretto. Il Reversing Assistant memorizza costantemente gli ultimi 50 metri percorsi a marcia avanti a bassa velocità (entro i 35 km/h) ed è in grado di gestire lo sterzo per ripercorrerli esattamente in retromarcia. Il guidatore ha il compito di regolare la velocità di manovra tramite freno e acceleratore e controllare l’area circostante. Il sistema si avvia premendo un pulsante sul monitor centrale quando il veicolo è fermo. I movimenti dello sterzo effettuati durante l’ultimo tragitto in avanti del veicolo vengono memorizzati dal sistema e mantenuti per lunghi periodi anche dopo lo spegnimento e la chiusura del veicolo. Ciò significa che il Reversing Assistant può essere utilizzato per uscire in retromarcia da un parcheggio difficile effettuato il giorno precedente. Il guidatore gode della visibilità ideale, grazie sia alla telecamera posteriore sia alle funzioni SurroundView (Top View, Panorama View e 3D View) del Parking Assistant Plus che ricreano una vista a 360 gradi dell’auto e dei suoi dintorni sul Control Display.

Le BMW acquisiscono una personalità digitale.

Il BMW Intelligent Personal Assistant impara le routine e le abitudini del guidatore ed è successivamente in grado di applicarle nel contesto appropriato. Aiuta il conducente, apprende le sue preferenze e conosce le impostazioni preferite, ad esempio per il riscaldamento dei sedili o per i luoghi verso cui utilizzano frequentemente il sistema di

navigazione (“Portami a casa”). Una caratteristica unica rispetto ad altri assistenti digitali

è che i conducenti possono dargli un nome (ad esempio, “Ciao Charlie”) per dare ancora

più individualità e personalità. Conosce le funzioni del veicolo ed è in grado di gestirle

come richiesto. Dire “Ciao BMW, ho freddo” spingerà il BMW Intelligent Personal

Assistant a regolare di conseguenza la temperatura all’interno della vettura, è inoltre in

grado fornire informazioni sullo stato corrente (“Il livello dell’olio è a posto?”) e aiutare a

rispondere alle domande (“Quali messaggi di avviso ho?”). Conosce le impostazioni

preferite del conducente e può persino attivare una combinazione di esse per migliorare

il benessere. Ad esempio, “Ciao BMW, sono stanco” avvia un programma di vitalità che

regola i colori dell’illuminazione, la musica e la temperatura, tra le altre cose, al fine di

rendere il guidatore più vigile. L’assistente beneficerà di costanti aggiornamenti tecnici

da remoto e sarà in grado di apprendere sempre più preferenze e impostazioni preferite.

