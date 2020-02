Dominic Thiem, finalista agli Australian Open 2020, si sta prendendo un periodo di stop per recuperare dalle fatiche di Melbourne prima di tornare in campo con lo scopo di insidiare Federer alla posizione numero 3 del seeding ATP. Il tennista austriaco nelle ultime settimane ha fatto parlare di sè non solo per quanto fatto in campo, ma anche per la fine della sua relazione con la tennista francese Kristina Mladenovic, detta Kiki.

E’ stato un addio silenzioso, che ha rispecchiato i caratteri timidi dei due tennisti. La separazione è però venuta alla luce, dato che i due non venivano più paparazzati assieme in giro per il tour. Durante una conferenza stampa in quel di Vienna, il buon Thiem ha confermato la rottura e svelato in parte i motivi di tutto ciò: “Una ragazza implica impegno, tempo e concentrazione. Al momento non cerco una partner anche se ovviamente non chiudo a nulla. Sono sicuro che in futuro vedrete nuovamente una ragazza sugli spalti a tifare per me“. Dominic non riusciva a dedicare anima e corpo alla Mladenovic, dunque meglio andare ognuno per la propria strada e concentrarsi sul tennis, questa la decisione dell’austriaco. I risultati per ora sono stati buoni per entrambi dato che la Mladenovic ha vinto il doppio agli Australian Open e Thiem è stato finalista nel maschile.

