Dominic Thiem sta vivendo un inizio di 2020 superlativo. Di certo resta un po’ d’amaro in bocca dopo aver perso gli Australian Open in una finale che sembrava poter portare a casa dopo i primi tre set, ma altrettanto certamente il torneo di Melbourne è stato giocato alla grande da Thiem, il quale sarà soddisfatto di quanto fatto.

Adesso anche la classifica ATP apre di fronte all’austriaco scenari eccellenti, come ad esempio quello di superare a stretto giro Roger Federer. Sì perchè al momento lo svizzero è al terzo posto con 7130 punti, 7045 invece per Dominic, staccato di sole 85 lunghezze. Adesso però King Roger dovrà difendere un risultato importante, vale a dire il successo in quel di Dubai, con Thiem che inizialmente avrà poco da difendere: semifinale a Buenos Aires e primo turno a Rio de Janeiro. Qualora dovesse fare meglio dell’anno scorso, potrebbe scattare il sorpasso, occhio però a quanto accadrà in seguito, dato che Thiem avrà da difendere la vittoria ad Indian Wells, in finale nel 2019 proprio contro Federer…

