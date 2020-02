Jannik Sinner è stato impegnato oggi nell’incontro di primo turno del torneo di Marsiglia contro Gombos, un incontro caratterizzato da un evento decisamente ‘strano’. Sì perchè dopo un set e mezzo di gioco, nell’impianto di gioco si è scatenata una sirena davvero fastidiosa, legata all’impianto d’allarme, che ha costretto l’arbitro ad interrompere il match per circa mezzora.

Il tutto è successo dopo che Sinner aveva vinto il primo set col punteggio di 6-4 giocando alla grande e si trovava 4-3 in vantaggio nel secondo. Il giovane italiano però non si è fatto affatto scomporre dalla lunga sosta, vincendo per 7-5 il secondo e decisivo set. Una grande prova di forza da parte di Jannik, il quale ha dimostrato d’essere forte mentalmente ancor prima che tecnicamente. Adesso in quel di Marsiglia Sinner incontrerà la testa di serie numero 1 Medvedev, in un match davvero molto interessante.

Valuta questo articolo