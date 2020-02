Sinner-Gombos, incontro di primo turno del torneo di Marsiglia, è stato interrotto da oltre 20 minuti a causa di una sirena che non cessa di suonare. Un allarme incessante che ha dato molto fastidio ai due tennisti, tanto che ad un certo punto hanno deciso di accomodarsi e far giocare due raccattapalle al posto loro. L’attesa lunghissima ha fatto molto innervosire Sinner e Gombos, i quali si sono raffreddati ed hanno preso posto nelle rispettive poltroncine in attesa che il problema si risolva. Ancora niente da fare, gli organizzatori sono alle prese con questo problema alquanto anomalo, intanto i raccattapalle si scatenano sul campo e Sinner fa il ball boy per intrattenere il pubblico. Il punteggio al momento della sospensione era di 6-4 4-3 per Sinner, con l’inerzia del match dalla sua parte.

AGGIORNAMENTO: dopo oltre 25 minuti l’allarme è stato finalmente disattivato, adesso i tennisti dovranno tornare in campo e riscaldarsi nuovamente prima di ricominciare a giocare dal 4-3 del secondo set con Gombos al servizio. L’interruzione complessiva supererà ampiamente la mezzora, con conseguenti danni per i due tennisti che hanno un po’ perso l’inerzia del match. Speriamo che Sinner non abbia perso la concentrazione.

