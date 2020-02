“Federer è un eccezionale giocatore di tennis, ma non potrei dire lo stesso sulla sua umanità. La realtà è che Federer è geloso di Novak perché, da quando mio figlio è salito alla ribalta ed ha iniziato a vincere, lui ha capito che era Novak il migliore ed avrebbe dominato su di lui“. Il signor Srdjan Djokovic, padre di Nole, ai microfoni del quotidiano Novosti ne ha dette di tutti i colori contro Roger Federer.

Attacchi che, in tutta onestà, stonano decisamente con l’atteggiamento sempre cordiale tenuto da Novak nei confronti del rivale svizzero. Federer è stato definito geloso, non dall’eccezionale umanità, ma non è tutto il signor Srdjan prosegue: “Nessuno nella storia dello sport accetta le sconfitte come Novak. Quando lui perde si congratula con loro e gli dice “Bravo, sei stato meglio di me”. Eppure nel corso degli anni Djokovic non ha mai ricevuto premio di Fair Play come invece vengono costantemente assegnati a Federer. Io credo siano i media che dipingano erroneamente mio figlio come ostile, ma in realtà non è così. Entro due o tre anni mio figlio Novak diventerà il tennista più grande di tutti i tempi“. Insomma, parole che sembrano un fulmine a ciel sereno visto l’atteggiamento di Nole nei confronti di Federer.

