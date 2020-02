Novak Djokovic ha vinto il primo Slam della stagione, gli Australian Open, andando a caccia di chi lo precede, vale a dire Federer e Nadal. Nole, parlando ai media serbi durante una conferenza stampa a Belgrado, ha sottolineato come negli scontri con gli altri big3 il tifo del pubblico non sia quasi mai dalla sua parte.

“È un dato di fatto che la maggior parte dei fan sostiene Federer e Nadal contro di me. Ma ciò è dovuto a quello che loro due rappresentano per il tennis mondiale. Wimbledon? Quando cantavano ‘Roger-Roger’, io sentivo ‘Novak-Novak’ . A volte questo mi carica, ma dà uno slancio. Ma preferisco avere la folla dalla mia parte onestamente. Dove preferiresti essere? In un posto dove 10mila fan sono con te o contro di te?“ Insomma, Novak sembra soffrire un po’ questa situazione legata al tifo, ma di certo ciò che gli interessa maggiormente è continuare a vincere come sta facendo in questi anni ricchi di successi.

Infine Djokovic ha scherzato anche relativamente ad una domanda ben precisa: come vi comportate con Federer negli spogliatoi? “Per lo più ci evitiamo a vicenda. Gli spogliatoi non sono così grandi dappertutto, quindi a volte ci nascondiamo dietro i nostri armadietti o qualcosa del genere. A volte ci facciamo la doccia uno accanto all’altro, ma non ci guardiamo. È un po’ imbarazzante, ci sono emozioni forti in gioco”. Palesemente ironico, Nole ha strappato risate in sala stampa.

