Fra due giorni alla MGM Grand Garden Arena di Paradise, Nevada, andrà in scena Deontay Wilder vs Tyson Fury II, la rivincita dell’incredibile incontro del 2018 terminato con un clamoroso pareggio.

Più il countdown si avvicina allo zero, più la situazione si fa bollente e le dichiarazioni dei protagonisti non fanno altro che gettare benzina sul fuoco. Deontay Wilder non ha usato mezze misure ai microfoni di Gareth A. Davies, punzecchiando Fury sul suo stint nel wrestling per poi spiegare di voler mettere violentemente ko: “nel primo combattimento ho fatto tante cose che normalmente non faccio perché volevo chiudere con un rapido ko ad ogni costo. Sono riuscito a metterlo due volte al tappeto ed è stato fantastico. Ora però eccoci qui: lui dice il secondo round, ma fai attenzione al terzo. Il signor Fury ama così tanto il wrestling? Lo colpirò così forte da scaraventarlo fuori dal ring. Lui dice che ho l’alito cattivo e che copio il suo stile? Per come la vedo io sono il campione mondiale dei pesi massimi e questa è la mia undicesima difesa consecutiva del titolo. Quante volte Fury ha difeso il suo titolo? Si definisce ‘campione lineare’ con una cintura invisibile. Pazzesco che affermi che io lo copio. Non ci sarà un terzo combattimento, dopo questo non si parlerà più di lui perché il ko sarà devastante. Non vedo l’ora che arrivi il 22 febbraio, spero per lui che indossi un casco perché ne avrà bisogno, sta arrivando il giorno del giudizio“.

Valuta questo articolo