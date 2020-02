Allarme rientrato, Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli parteciperanno all’Oman Open di golf, torneo dal quale erano stati esclusi.

Il motivo di tale provvedimento fa riferimento al pericolo Coronavirus, scattato dopo che uno dei due atleti italiani ha mostrato sintomi influenzali che hanno allarmato gli organizzatori. Gli azzurri sono stati messi subito in quarantena perché compagni di stanza e sottoposti ad esami precisi, che hanno però dato esito negativo. Gagli e Molinari sono stati così riammessi al torneo, come rivelato da Marco Durante, responsabile PRO della Federgolf: “Lorenzo Gagli ed Edoardo Molinari vanno in campo! Nessuna infezione virale, solo allarmismo inutile“.

