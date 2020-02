Incredibile quanto successo in Oman nelle ultime ore. I golfisti italiani Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli sono stati messi in quarantena ed esclusi dal torneo Oman Open. Gagli ha mostrato dei sintomi influenzali e, come misura di precauzione dovuta ai recenti casi di Coronavirus in Italia, gli organizzatori del torneo hanno preferito mettere in isolamento i due golfisti italiani. “È una decisione inspiegabile – ha detto Gagli alla Nazione – Se c’era un rischio di contagio, avrebbero dovuto isolare dozzine di giocatori e cancellare il torneo”.

Marco Durante, capo del settore pro’ della federgolf italiana, ha spiegato: “stiamo seguendo la situazione. Naturalmente questa decisione è per un eccesso di prudenza da parte dell’organizzazione, lo stato febbrile risale 10 giorni fa. Non vi sono indicazioni di patologie virali in corso. Speriamo che l’incomprensione venga presto risolta“.

Valuta questo articolo