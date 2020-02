I guai extra campo per Mario Balotelli non finiscono mai, l’attaccante del Brescia infatti adesso deve fare i conti con una denuncia per violenza sessuale presentata dalla stessa ragazza di Bassano del Grappa, accusata di ‘tentata estorsione’ ai danni di Super Mario.

Una denuncia che sarebbe stata depositata ben 2 anni fa presso la Procura di Brescia, quando la ragazza in questione era ancora minorenne. Quest’ultima avrebbe raccontato di avere avuto un rapporto consensuale con Balotelli, prima che si trasformasse in una violenza sessuale. Subito al lavoro i legali del giocatore italiano, pronti a fare “le dovute verifiche nelle sedi opportune“.

