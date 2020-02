Basta guai per Mario Balotelli, il calciatore italiano è stato dichiarato parte lesa in una vicenda davvero spiacevole. Qualche anno fa, una giovane ragazza ha mentito a Balotelli, dichiarando di essere maggiorenne, per poi però svelare tutta la verità e ricattarlo. La giovane, adesso 18enne, chiedeva 100mila euro in cambio del suo silenzio: se non avesse avuto i soldi avrebbe allora denunciato Balotelli per violenza sessuale.

Il calciatore italiano non ha però ceduto al ricatto della ragazza, denunciandola e, finalmente giustizia è stata fatta: la 18enne è stata accusata di tentata estorsione dalla Procura di Vicenza.

