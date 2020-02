Come spesso accade, le convocazioni per l’All-Star Game NBA lasciano qualche giocatore scontento. Bradley Beal non aveva preso bene la sua esclusione nei giorni scorsi, così come Karl-Anthony Towns. Nonostante i 27 punti, 10.8 rimbalzi e 4.2 assist di media a partita, il centro dei Timberwolves non è rientrato fra le riserve della notte delle stelle.

KAT si è sfogato davanti ai media dichiarando: “ormai sono insensibile al fatto di non essere rispettato dalla NBA. Non vengo rispettato da quando sono arrivato, quindi niente di nuovo. Sto facendo un percorso che va oltre l’essere un All-Star. Il mio percorso ha a che fare con le finali NBA, con il giocare i playoff, con il vincere le partite. È così che un giocatore costruisce la propria eredità“.

