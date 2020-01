Nella notte sono state annunciate le riserve dell’All-Star Game NBA 2020 che, fra qualche settimana, andrà in scena in quel di Chicago. Fra i nomi selezionati non è presente Bradley Beal, stella degli Washington Wizards che non ha di certo preso bene l’esclusione.

Dopo la sfida contro i Knicks, Bradley Beal ha espresso la sua insoddisfazione dichiarando: “credo sia una piccola mancanza di rispetto, sinceramente sono un po’ arrabbiato. Io sono un All-Star, lo so io e lo sa chi di dovere. Vorrà dire che continuerò a spingere e tenterò di portare la mia squadra ai playoffs“.

Valuta questo articolo