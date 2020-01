“Mi dispiace di non poter giocare oggi, ho avuto la febbre da diversi giorni e stamattina il mio corpo ha detto basta, riposerò oggi e spero di viaggiare verso Melbourne domani. Spero di poter giocare agli Australian Open. Voglio ringraziare tutti i fan di Hobart per il loro supporto e amore, spero di tornare presto“. Garbine Muguruza ha spiegato così su Twitter il suo ritiro ai quarti di finale del torneo di Hobart.

La tennista spagnola ha dunque lasciato strada alla collega Kudermetova, approdata in semifinale senza scendere in campo oggi. Adesso Muguruza monitorerà costantemente le proprie condizioni fisiche, nella speranza di recuperare in vista dell’esordio agli Australian Open.

Valuta questo articolo