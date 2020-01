Inizia tra quattro giorni il primo Slam della stagione 2020 di tennis. Tra interruzioni per pioggia e problemi legati agli incendi che stanno devastando l’Australia, gli Australian Open sono pronti a regalare spettacolo a tutti gli appassionati di tennis.

Mentre tanti tennisti sono in campo per le qualificazioni, si sono svolti i sorteggi dei tabelloni principali dello Slam. Se per quanto riguarda il torneo maschile l’Italia schiera tanti tennisti nel tabellone principale, in quello maschile spiccano solo 2 nomi, quello di Camila Giorgi e Jasmine Paolini, che faranno il loro esordio rispettivamente con una tennista proveniente dalle qualificazioni e Blinkova.

Barty, testa di serie numero 1, esordirà contro Tsurenko, mentre Osaka farà i conti con Bouzkova. Imperdibile, al primo turno, il derby statunitense tra Venus Williams e Coco Gauff, mentre Serena Williams affronterà Potapova. Nella gallery tutti gli accoppiamenti del tabellone principale femminile.

