Novak Djokovic è il primo finalista degli Australian Open. Il tennista serbo si è sbarazzato in tre set di Roger Federer, il quale non era al meglio della condizione fisica a causa di qualche acciacco all’inguine. E’ stato un incontro in discesa per Nole, il quale ha usufruito di un vero e proprio regalo da parte di Federer nel primo set.

Roger aveva infatti in mano il set, ma ha sbagliato dapprima una comoda palla per il 5-1 e poi ha perso il servizio sul 5-3, quando si è accinto a servire per il set ma ha subito il ritorno di Djokovic. Anche nel secondo set l’equilibrio è stato totale, con Novak capace di ottenere il break proprio nell’ultimo game utile, quando Federer ha servito 5-4 sotto nel punteggio. Il serbo ha poi chiuso l’incontro con un netto 6-3 al terzo, dimostrandosi più freddo nei momenti chiave dell’incontro. Federer esce dunque da questo Australian Open nel quale ha saputo soffrire salvandosi ripetutamente contro Millman e Sandgren, nulla ha potuto però quest’oggi contro il rullo compressore serbo. Djokovic attende adesso di conoscere il suo avversario in finale, che verrà fuori dalla sfida tra Zverev e Thiem di domani. Sarà l’ottava finale a Melbourne per Nole, la ventiseiesima finale Slam in carriera.

🇷🇸 U-N-S-T-O-P-P-A-B-L-E 🇷🇸@DjokerNole def. Roger Federer for the 27th time 7-6(1) 6-4 6-3 to earn the chance to play for his 8️⃣th #AusOpen title 🏆#AO2020 pic.twitter.com/Hy7lu8AIHo — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

