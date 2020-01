Roger Federer si appresta a giocare una semifinale degli Australian Open dalle mille emozioni. Il tennista svizzero ha conquistato il pass per le semifinali vincendo stamane contro Sandgren, match durane il quale ha dovuto salvare ben 7 match point. Adesso King Roger dovrà vedersela con un osso ben più duro rispetto all’americano, vale a dire quel Novak Djokovic che è stato capace di sconfiggerlo 26 volte su 49.

Federer dovrà affrontare il match che vale la finale con qualche acciacco di carattere fisico, nello specifico si tratta di un problema all’inguine del quale il tennista ha parlato sia durante l’intervista a caldo sul terreno di gioco, sia in seguito in conferenza stampa. “Ho avuto un problema all’inguine, cercavo di non mostrarlo ma non ero al 100%”, le parole di Roger subito dopo il successo su Sandgren. Poco dopo lo svizzero è sceso nel dettaglio:

“Non so se si possa considerare a tutti gli effetti un infortunio. Sento il dolore. Ci sono un sacco di cose da considerare in questo momento. Il vantaggio è che qui non hai solo diciotto ore di tempo per preparare la semifinale, hai un giorno in più, c’è l’adrenalina, due buone notti di sonno, i dottori, i fisioterapisti. Ovviamente ci auguriamo che non sia niente di preoccupante. Magari è solo la conseguenza di tutte le partite che ho giocato, chi lo sa. Sono fiducioso. Domani ne sapremo di più e il giorno successivo sapremo veramente come andrà a finire“. Dunque situazione da monitorare attentamente quella di Federer, il quale di certo non salterebbe la semifinale Slam per nessun motivo al mondo. King Roger stringerà i denti.

