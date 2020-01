Rafa Nadal ha perso il match odierno dell’ATP Cup contro il belga Goffin, situazione dunque il parità tra Spagna e Belgio dopo la vittoria di Bautista-Agut, il passaggio alle semifinali si deciderà nel decisivo doppio di spareggio.

Un grande scalpo per Goffin, il quale ha avuto la meglio per 6-4 7-6 al termine di una gara praticamente perfetta da parte del belga, il quale è riuscito a fermare Rafa Nadal in un momento d’oro. Nadal infatti non perdeva da 32 incontri in singolare, una striscia clamorosa fermata oggi da Goffin. Adesso sarà la volta di scendere in campo per il doppio di spareggio, Belgio-Spagna è ancora tutta da decidere.

