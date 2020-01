ATP Cup, la Spagna vince contro il Belgio e conquista dunque la semifinale del torneo australiano, non senza faticare. La strada sembrava subito essersi messa in discesa per gli iberici dopo il successo di Bautista-Agut nell’incontro d’apertura, ma la sconfitta di Nadal contro Goffin ha consentito ai belgi di approdare al doppio di spareggio anche un po’ inaspettatamente.

La Spagna dunque ha schierato Carreno Busta al fianco di Nadal, coppia che ha però perso il primo set contro Gille-Vliegen. Da quel momento in poi però gli spagnoli si sono rimboccati le maniche, andando a vincere 10-7 al super tie-break del terzo set. La Spagna adesso affronterà in semifinale l’Australia padrona di casa, Kyrgios e De Minaur sono pronti a vendere cara la pelle. Nadal e soci sono dunque ancora in corsa, dopo il successo in Davis adesso daranno l’assalto anche all’ATP Cup.

