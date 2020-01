Australian Open alle porte, lunedì si parte col primo torneo dello Slam della stagione, intanto però si stanno giocando le qualificazioni al tabellone principale. Tra mille polemiche legate alle condizioni meteorologiche, si prosegue con le gare nelle ‘quali’, con gli italiani in bella mostra in questo venerdì.

Per quanto concerne il maschile infatti sono ben 3 i tennisti capaci di conquistare l’ultimo turno, quello nel quale si giocheranno l’ingresso in tabellone. Si tratta in primis di Lorenzo Musetti, il quale si giocherà domani contro Griekspoor l’ingresso nel main draw. Compito complesso ma non impossibile anche per Giustino, il quale avrà davanti a sé l’esperto Trungelliti, Viola invece giocherà contro Tabilo. Nel femminile invece grandissima prova della Trevisan, capace di far fuori in due set la Bouchard e di qualificarsi dunque al tabellone principale. Manca invece l’ultimissimo passo ad Elisa Cocciaretto, la quel giocherà domani contro la testa di serie numero 23 delle quali, vale a dire la Martincova. Di seguito le gare in programma domani per quanto riguarda gli azzurri.

E. Cocciaretto vs [23] T. Martincova (ore 10, court 22)

M. Viola vs A. Tabilo (ore 01, court 19)

L. Giustino vs M. Trungelliti (ore 4 circa, court 19)

L. Musetti vs T. Griekspoor (ore 4 circa, court 8)

