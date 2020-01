Manca sempre meno al via dell’edizione 2020 degli Australian Open: tra pioggia e aria irrespirabile a causa degli incendi che stanno devastando l’Australia, i tennisti sono già in campo per le qualificazioni al primo Slam della stagione. Intanto, però, questa mattina si sono svolti i sorteggi per i main draw del torneo.

Rafa Nadal è la testa di serie numero 1 e dovrà fare i conti con tutti i suoi rivali affamati di vittoria, in particolar modo con Novak Djokovic, campione in carica. Tanti gli italiani in gara, tra cui Sinner, alla sua prima volta agli Australian Open, mentre Berrettini e Fognini sono teste di serie.

Nadal farà il suo esordo con Dellien, mentre Djokovic se la vedrà con Struff e Federer sfiderà Johnson all’esordio nello Slam australiano. Per quanto riguarda invece gli italiani, avranno vita difficile Sonego, Cecchinato e Caruso che incontrano al primo turno Kyrgios, Zverev e Tsitsipas. Per quanto riguarda gli altri azzurri, invece, Sinner sfiderà un tennista proveniente dalle qualificazioni, Berrettini farà i conti con Harris, Seppi affronterà Kecmanovic e Fognini invece sfiderà Opelka. Nella gallery il tabellone maschile degli Australian Open.

