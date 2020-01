Rafa Nadal ha fatto dapprima tremare la sua Spagna, perdendo il singolare contro Goffin, prima di poter esultare per l’approdo alle semifinali di ATP Cup dopo aver vinto il doppio di spareggio al fianco di Carreno Busta.

Rafa, a seguito del successo 10-7 al super tie-break del terzo set, si è potuto lasciare andare, esultando con un balletto in salsa spagnola. Vesti nelle quali difficilmente vediamo Nadal, quasi sempre ‘composto’ anche dopo successi importanti. Gli incontri a squadre però hanno un sapore diverso, l’esultanza coi compagni è ben altra cosa, ecco il video del balletto di Rafa.

.@RafaelNadal attempts the floss after 🇪🇸 #TeamSpain advance through to the #ATPCup Semi-Finals 😬#ESPBEL pic.twitter.com/TGY2gFamwT

— ATPCup (@ATPCup) January 10, 2020