Dopo l’annuncio riguardante la ‘sostituzione’ di Valentino Rossi con Fabio Quartararo per la stagione 2021, la Yamaha regala un’altra grande notizia ai propri fan: l’ingaggio di Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo, ritiratosi al termine della passata stagione a causa dei ben noti problemi fisici che gli impedivano di tornare sui livelli di eccellenza abituali, tornerà dunque in MotoGp nel ruolo di tester. Jorge Lorenzo potrebbe debuttare in sella alla moto della scuderia di Iwata già nei test del prossimo 7 febbraio a Sepang.

Valuta questo articolo