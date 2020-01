Tre giorni di test sul tracciato di Sepang, un impegno istituzionale con l’Aprilia, team in cui svolge il ruolo di ambasciatore ormai da qualche anno.

Max Biaggi però sembra averci preso gusto, spingendo la Casa di Noale a pensare a lui per sostituire Iannone in occasione della prima sessione di test ufficiali del 2020, in programma proprio in Malesia. Tutti i giornali ne parlano, così il ‘Corsaro‘ ha deciso di stuzzicare i propri followers, postando sui social i titoli di due articoli che lo riguardano con questa didascalia: “tentazione meravigliosa! Saliamo in sella all’Aprilia MotoGP? Cominciamo a sognare?“. Parole che spiazzano tutti e inducono davvero a fantasticare. Max Biaggi ci sarà a Sepang? Lo scopriremo tra qualche settimana…

