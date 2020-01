Max Biaggi è tornato in sella all’Aprilia, svolgendo una tre giorni di test sul tracciato di Sepang con una RSV4 X. Il ‘Corsaro‘ ha completato ben 160 giri nell’ambito di alcune attività promozionali per la Casa di Noale, di cui svolge il ruolo di ambasciatore ormai da qualche anno.

Sullo stesso tracciato che cinque anni fa lo vide salire sul podio in Superbike, Biaggi ha guidato una moto in configurazione ‘stock’, completamente diversa rispetto a quella utilizzata nei week-end di gara. Ottimi i riferimenti cronometrici per il rider italiano, risultati che hanno anche scatenato le voci di un suo impiego come tester ai prossimi test di MotoGp vista l’indisponibilità di Iannone. Indiscrezioni destinate a rimanere tali, come emerge dall’ambiente Aprilia.

Valuta questo articolo