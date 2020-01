Maria Sharapova ha perso al primo turno del torneo WTA di Brisbane, sconfitta dall’americana Brady. La tennista russa, che aveva usufruito di una wild card per disputare il torneo, ha parlato a seguito dell’incontro perso oggi, svelando alcuni retroscena sulle condizioni della sua spalla e non solo.

La Sharapova ha infatti dichiarato a caldo: “la partita è stata una buona prova per la spalla. Vedremo come mi sentirò nei prossimi giorni. Ho combattuto con un virus per un paio di settimane, sono anche stata in ospedale qualche giorno fa. Date le circostanze, sono soddisfatta della mia condizione, nonostante il risultato“. Dunque Masha alle prese con diversi problemi fisici che spera di superare prima degli Australian Open.

