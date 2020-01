WTA Brisbane, Maria Sharapova è già fuori dal torneo. La russa ha perso al primo turno contro l’americana Brady, al termine di un incontro combattuto terminato 7-6 al terzo set. La Sharapova è giunta in Australia accompagnata da grandi aspettative, grazie ad una wild card concessagli dagli organizzatori del torneo di Brisbane. Ebbene, Masha ha deluso le attese finendo per essere estromessa dal torneo al primo turno, contro la qualificata Brady, non certo un ostacolo impossibile secondo i pronostici della vigilia. La Sharapova dovrà innalzare il proprio livello se vorrà far bene agli Australian Open, i 39 errori non forzati sono decisamente troppi.

Valuta questo articolo