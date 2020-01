Kyrgios e Zverev continuano a battibeccare a distanza. I due tennisti non si amano di certo e spesso e volentieri si punzecchiano con dichiarazioni non proprio eleganti. Stavolta però c’è stato un intervento di una terza parte, che di certo poteva fare a meno di provocare l’ennesimo screzio.

L’account ufficiale degli Australian Open, ha voluto girare il coltello nella piaga dopo i recenti battibecchi tra i due tennisti. Nick ha prontamente eliminato la sua risposta, a noi però non è mancato il tempo di fare uno screenshot dell’accaduto. “Caro Nick, pensiamo che a Zverev serva qualcuno che gli insegni a fare i tweener“, ha twittato l’account degli Australian Open in maniera provocatoria, paventando l’intervento di un maestro come l’australiano Nick Kyrgios, guarda un po’ il caso. “Sono d’accordo, ci sono molti tennisti migliori di me, ma se colpisci tweener in questo modo, per favore stai zitto“, ha prontamente risposto Kyrgios in modo molto duro. Zverev di certo non sarà contento di questo botta e risposta, provocato proprio dall’account ufficiale del torneo. Di seguito lo screen in questione ed il video pubblicato dall’account del torneo.

