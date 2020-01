Australian Open alle porte, domani si parte con gli incontri di primo turno in quel di Melbourne, intanto in queste ore sono andate in scena le consuete interviste e conferenze stampa pre-torneo. Uno dei tennisti che hanno creato maggior scalpore con le proprie parole, è stato il tedesco Alexander Zverev, il quale è stato interpellato dai cronisti australiani in merito alle possibilità del collega Kyrgios.

Ebbene, le risposte di Zverev sono state molto piccanti e pungenti, non passando inosservate: “Ci sono un sacco di ragazzi che senza offesa sono semplicemente migliori di lui. Penso che Tsitsipas sia migliore di lui. Perché è più bravo quando si gioca al meglio dei cinque set e questo ti serve per vincere il torneo. Non sono incontri da tre set in cui in un’ora e mezza sei fuori dal capo. Per battere i migliori devi essere più bravo di loro per un periodo più lungo di tempo. Non è nemmeno il miglior tennista in Australia. Alex De Minaur è più solido di lui”. Stilettate non da poco quelle che arrivano da Zverev, alle quali Kyrgios ha risposto a tono: “Non mi interessa quello che dice. Con tutto quello che sta succedendo, è l’ultima delle mie preoccupazioni”. Adesso le parole lasceranno spazio ai fatti, i due sono pronti a scendere in campo.

