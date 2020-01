Nick Kyrgios ha deciso di diventare vegano, anche a causa delle recenti immagini di animali in difficoltà a seguito degli incendi che hanno colpito l’Australia. Il tennista australiano ha molto a cuore la propria Nazione, anche per quanto concerne flora e fauna come dimostrato con le recenti donazioni proprio a seguito dei roghi che hanno distrutto una parte della sua terra.

“Per molto tempo sono stato preoccupato per il benessere degli animali, in particolare nel mio paese. Le immagini che abbiamo visto in questi mesi con animali che soffrono a causa degli incendi mi hanno colpito ancora di più e così ho da tempo deciso di non mangiare più carne e latticini. Non è una cosa che ha a che fare con la mia salute. Ho deciso di fare questo solo perché non penso che dobbiamo mangiare animali per vivere”, le parole di Nick ad Athletes Voice. Dunque d’ora in poi niente carne o latticini per Kyrgios, il quale dovrà modificare diametralmente le proprie abitudini alimentari.

