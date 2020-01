La manifestazione “Rally for Relief” è stato un grande successo. I campioni del tennis mondiale si sono uniti per una serie di eventi di beneficenza, finalizzati alla raccolta di fondi da donare alle popolazioni colpite dagli incendi che in queste settimane hanno flagellato l’Australia.

Federer, Djokovic, Nadal, Serena Williams e tanti altri campioni del tennis mondiale si sono radunati per uno spettacolo finalizzato appunto alla beneficenza. Il risultato è stato eccellente, con quasi 5 milioni di dollari australiani raccolti in occasione dell’evento, senza parlare delle donazioni personali dei tennisti in questione. Tra gag esilaranti e colpi da urlo, i fenomeni scesi oggi in campo hanno anche ottenuto un gran risultato economicamente parlando.

