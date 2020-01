Roger Federer ha vinto oggi un incontro incredibile contro Sandgren, vittoria che lo ha proiettato in Semifinale agli Australian Open. Il tennista svizzero subito dopo il successo ha concesso un’intervista in campo a Jim Courier, nella quale ha parlato della sua partita sì, ma anche dell’intera esperienza australiana.

“Probabilmente non meritavo di vincere – ha dichiarato con molta onestà King Roger a fine partita -. Ho avuto un problema all’inguine, cercavo di non mostrarlo ma non ero al 100%. Sono stato molto fortunato. La prossima partita? Non ho molto da perdere, se non vincerò andrò in Svizzera a sciare…“. Insomma, Federer vuole togliersi dalle spalle la pressione, qualora dovesse affrontare Djokovic di certo i favori del pronostico sarebbero sulle spalle del serbo, il quale deve però sbarazzarsi prima di Raonic. Proprio sul canadese Federer ha voluto aggiungere un commento: “è stato bello rivederlo ad alto livello“, ma da qui a superare Nole ne passa…

