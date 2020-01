Il calciomercato è entrato nel vivo da qualche giorno, con Milan ed Inter che si stanno muovendo molto nelle ultime ore, anche se gli obiettivi stagionali sono ben diversi. I nerazzurri cercano un centrocampista per arricchire la rosa di mister Conte e l’obiettivo numero 1 è, come noto, Arturo Vidal.

Qualora però il cileno non approdasse alla corte di Conte, Marotta dovrà trovare una valida alternativa in mediana. Nelle ultime ore si fa un gran parlare anche dell’ipotesi Kessié e qui si intrecciano le strade delle due milanesi. Il Milan non disdegnerebbe la cessione dell’ex Atalanta, avendo già pronto il sostituto. Si tratterebbe di un calciatore dalle caratteristiche simili, guarda un po’, si tratta di un ex Inter. Stiamo parlando del centrocampista del Sassuolo Duncan che, secondo la Gazzetta dello sport, sarebbe finito nel mirino rossonero. Dunque le strade di calciomercato di Milan ed Inter potrebbero incrociarsi presto.

Valuta questo articolo