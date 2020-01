Dopo le ultime prestazioni non certo soddisfacenti e la sconfitta in semifinale nella Supercoppa Spagnola, sembra proprio che il Barcellona stia valutando con attenzione la posizione di Ernesto Valverde, tecnico dei blaugrana.

Nelle ultime ore infatti, dalla Spagna si parla con insistenza di un incontro tra membri della società catalana ed un grande ex, un uomo che ha fatto grande il Barcellona in campo e potrebbe adesso prendere le redini della squadra dalla panchina, un po’ come fatto da Guardiola. Si tratta di Xavi, il quale sarebbe in contatto con i vertici del club per subentrare in luogo di Valverde. Situazione caldissima, dalla quale dipende anche il futuro di Vidal, come rivelato anche da Beppe Marotta, interessato alla vicenda in quanto dirigente dell’Inter: “Dipende da tanti fattori. È un giocatore importante per noi ma credo che la posizione di Valverde sia a rischio e non sappiamo cosa possa succedere – le parole riportate da Sportmediaset -. Sarebbe un colpo importante, ma non dipende solo da noi. Dipende da vari fattori”.

