Australian Open, bella imposizione di Matteo Berrettini al primo turno del torneo dello Slam di Melbourne. Il tennista azzurro si è sbarazzato con facilità della wild card australiana Harris, approdando dunque al secondo turno del torneo che lo vede tra i protagonisti.

La sua fidanzata Ajla Tomljanovic intanto, non ha perso tempo per prenderlo un po’ in giro sui social. Matteo ha infatti pubblicato alcuni scatti del suo primo turno agli Australian Open, e la bella Ajla ha commentato ironicamente: “i polpacci sono cresciuti durante la notte“. Probabilmente anche la Tomljanovic è rimasta sorpresa dai miglioramenti fatti da Berrettini dal punto di vista fisico durante la sosta invernale…

