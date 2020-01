Australian Open, primo turno agevole per Matteo Berrettini, il quale ha vinto nel primo turno del torneo di Melbourne contro il qualificato Harris. Un incontro giocato in scioltezza dal nostro Matteo, i pericoli arriveranno nei prossimi giorni quando il valore degli avversari crescerà.

Oggi però in campo si è visto un Berrettini un po’ preoccupato dalle condizioni della sua caviglia. Come raccontato dallo stesso tennista in conferenza stampa, Matteo ha subito un nuovo infortunio alla caviglia destra durante un allenamento con Djokovic in quel di Melbourne. Oggi ha giocato con una fasciatura rigida, che qualche fastidio lo ha dato. Utilissimo dunque il giorno di stop di domani, che servirà a sanare il piccolo problema alla caviglia occorso a Berrettini, il quale intende proseguire a lungo nel suo cammino agli Australian Open.

