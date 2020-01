Esordio complicato per Simona Halep negli Australian Open 2020. La tennista romena ha superato una combattiva Jennifer Brady dovendo sudarsi la vittoria del primo set, arrivata solo al tie-break. Nel primo parziale di gioco, la Halep è stata protagonista anche di una brutta caduta nella quale è letteralmente finita a gambe all’aria: scivolando sul cemento degli Australian Open, la tennista nativa di Costanza ha sbattuto anche il polso, dovendo ricorrere al pronto intervento del medico che l’ha subito rimessa in sesto.

Simona Halep fell during the first set and seems to have injured her wrist. She still managaed to win a very contentious first set after that. #AusOpen pic.twitter.com/3gZ23EtsxU

— TENNISMEDIA (@luciahoff) January 21, 2020